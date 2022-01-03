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03 Ocak 2022 Pazartesi 09:33:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 09:40:00

TOGG'dan müthiş haber: Yenileri geliyor

Kaynak: Yeni Şafak

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, şehir içi ulaşımda scooter veya küçük ulaşım araçlarını da üretebilecek bir yapıda olduklarını açıkladı. Karakaş, “Mikro mobilite çözümleri gelecekte TOGG'da olabilir. Pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. 15 yıllık planlamamız dışına çıkmayacağımız anlamına gelmiyor.' diye konuşu.

TOGG geleceğin mobilite çözümlerine göz kırpıyor. 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve hiçbir aksamanın yaşanmadığını ifade eden TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, gelecekte farklı ulaşım çözümü üretimlerine imza atabileceklerini belirtti.

PAZARIN İHTİYACI NEYSE ONUN ÜRETİMİNİ YAPARIZ

Tüketicinin ihtiyacına göre Citroen Ami ve Renault Twizy gibi mikro mobilite çözümlerinin gelecekte Togg'da olabileceğini vurgulayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı hareket geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARACIN FİYATI ADET ARTTIKÇA DÜŞER

Yeni Şafak'ın haberine göre, Togg fiyatlarına da değinen Gürcan Karakaş, "Sonuçta ulaşılabilirlik veya rekabetçilik sadece ve sadece bulunduğunuz segmentle ilgili değil, ekosistemle beraber ulaşacağınız adetlerle de alakalı. Biz 5 modelle beraber 'en maksimize edilmiş' Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir. Önümüzde hala esnek bir zamanımız var. Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DEĞİŞEN TEST ŞARTINI HESABA KATIYORUZ

Togg'un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların ilerlediğini aktaran Gürcan Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'de regülasyonların bir kısmı değişiyor. Yanılmıyorsam 14 tanesi değişiyor. Bunların içinde çarpışma testleri ile ilgili olanları da var. Örneğin; Yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyulması gerekiyor. Daha kanunlaşmadı. Onların hepsini biz 'Dönüşürse ne olur?' diyerek hesabını kitabını yaparak hareket ediyoruz. Bunların hepsi bir anda gelirse ne yapacağımız tartışıyoruz. O anlamda da bizim tahminimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Bizde 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız."

SATIŞ İÇİN KRİSTAL SARAYA GEREK YOK

Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının da değiştiğinin altını çizen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş, "Yıkıcı yaklaşımlar da sergileniyor. Biz bunların hepsini gözlemliyoruz. Yerinde ziyaret ediyoruz. Onların yaşadıkları sıkıntıları ve farklılıkları tespit ediyoruz. Çıkardığımız sonuç şu: Kullanıcıların ihtiyaçları temelde bilgi toplamak ve bunun yanında dokunarak test etmek. Bunu illaki fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmanız gerekmiyor. O imkanı sağlayacak bir kullanıcı deneyimi ağı yeterli. Biz onun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yönetim kurullarımızda da konuşuyoruz. O bağlamda hem ülkemiz için, hem de Togg için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetindeyiz" diye konuştu.

Etiketler : Togg M.Gürcan Karakaş yeni modeller
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