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04 Ocak 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 16:00:00

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım... TOGG'dan yeni model mi geliyor?

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ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki otomobilin sadece araç farlarının gözükmesi sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırdı.

Yerli ve milli otomobil TOGG, ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

CES 2022 öncesi TOGG'un resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız." ifadelerine yer verildi

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

TOGG'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım yer aldı.

Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

Etiketler : Yerli ve milli otomobil CES 2022 TOGG logusu
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