TOGG'dan yeni model mi geliyor?

Yerli ve milli otomobil TOGG, ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

CES 2022 öncesi TOGG'un resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız." ifadelerine yer verildi

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

TOGG'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım yer aldı.

Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.