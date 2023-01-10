Togg'dan dünyada ilk: dijital cüzdan

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, ABD'da dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurdu. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak. Öte yandan Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıklara erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğunu da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT'leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecek.

ERİŞİLEBİLİR SİSTEM



NFT'ler özel bir 'Sanat Modu' ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirtti.