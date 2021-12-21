TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG yeni logosuyla ilk defa görüntülendi

2022 sonunda yollarda olması için gün sayan Türkiye'nin otomobilinin resmi Twitter hesabından "Yenilik Şimdi" etiketiyle bir paylaşım yapıldı.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

Görüntülerdeki yeni logo dikkat çekti.