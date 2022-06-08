TOGG üretim tesisinde heyecanlandıran gelişme!

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08 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00

Togg'un Gemlik tesislerinde boyasız denemeler başladı

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Togg'un, 'Avrupa'nın en temiz boyahanesi'ne sahip Gemlik tesislerinde boyasız denemeler başladı.

TOGG'un, "Avrupa'nın en temiz boyahanesi"ne sahip Gemlik tesislerinde boyasız denemeler başladı.

Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik tesislerindeki çalışmalar hızla devam ediyor.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik tesislerinde boyasız denemelerin başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcılara, "Sizce ilk TOGG hangi renk olacak?" sorusu da yöneltildi.

Geçtiğimiz günlerde TOGG'un ilk C-SUV gövdesi robot hatlarında başarıyla üretilmişti.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Türkiye'nin otomobili TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Etiketler : TOGG BOYA C segmenti Homologasyon testleri
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