TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti

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22 Haziran 2021 Salı 13:04:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 13:04:00

TOGG Kullanıcı Laboratuvarı Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti

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Yerli otomobilde çalışmalar aralıksız devam ediyor. TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın, Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği belirtildi.

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

TRT Haber'de yer alan habere göre, TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi'nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik Tesisi'nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

Türkiye'nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.

SERMAYESİ EN YÜKSEK OTOMOTİV ŞİRKET

TOGG, ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin liraya çıkararak Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu.

2018 yılının haziran ayında kurulan TOGG'un bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği ilk sermaye artırımı oldu.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, geçen yılın ocak ayında gerçekleştirilen bir basın toplantısında, "2022 yılında ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz" demişti.

HEDEFLENENİN ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİ

TOGG, böylece hedeflediği tarihin 1 yıl öncesinde Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline geldi.

Öte yandan şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler oldu.

Etiketler : TOGG TOGG Üst Yöneticisi Türkiye OGG Gemlik Tesisi
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