TOGG'dan dünya başarısı: İlk 20'de yer aldı

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28 Ocak 2022 Cuma 11:07:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 11:07:00

Togg, "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri oldu

Kaynak: AA

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Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri oldu.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

AA'nın haberine göre, Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Tüketici Elektroniği Fuarı Togg CES 2022
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