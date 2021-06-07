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07 Haziran 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 17:00:00

Tinder'da tanıdıkla eşleşme riskine son

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Geçtiğimiz günlerde eşleşme oranını artırmak için Vibe özelliğini duyuran Tinder'da rehberinizde bulunan insanları görme devrine son.

Geçtiğimiz günlerde eşleşme oranını artırmak için Vibe özelliğini duyuran Tinder'da rehberinizde bulunan insanları görme devrine son. Kısa süre önce yeni bir özelliği etmeye başlayan uygulama, rehberinizdeki kişileri engellemenize izin verecek. Böylelikle kullanıcılar, tanıdığı kişilerle karşılaşma derdinden kurtulacak.

Kullanıcıların yeni özelliği kullanmak için Ayarlar menüsüne girip, "Kişileri Engelle" seçeneğini işaretlemesi yetecek.

Etiketler : Tinder tanıdık eşleşme
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