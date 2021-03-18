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18 Mart 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 18:30:00

Tinder'da sabıka sorgusu

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Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder aracılığıyla sohbet edilen kişilerin gerçekte nasıl bir insan olduğu artık çok daha belirgin hale geliyor.

Garbo desteği sayesinde platform, eşleştirilen kişilerin tutuklama kayıtları, taciz ya da şiddet geçmişi gibi ayrıntılarını inceleyebilecek. Böylelikle potansiyel tehlikelere karşı kullanıcılar korunmuş olacak. En azından uygulama bu konuda kullanıcısını uyarmış uyaracak. Elbette karanlık bir sicile sahip kişilerle iletişimini devam ettirmek yine kullanıcılara kalacak.

Ancak Garbo bazı suçları herkese açmayacak. Kuruluş geçtiğimiz ay yayınladığı blog gönderisinde, üzerinde uyuşturucu bulundurma suçlamalarının kamuoyuna yansımayacağını dile getirmişti. "Eşitliğe karşı aktif bir duruş" sloganıyla paylaşılan bu ayrıcalıkta, siyahilerin beyaz bireylere kıyasla bu konularda daha fazla suçlamaya maruz kaldığına atıfta bulunuyor. Bunun dışında Garbo'da trafik ihlalleri de yine herkes tarafından görüntülenemeyecek. Tinder'ın Garbo özelliği çok yakında test edilmeye başlanacak. Geliştirici ekip ilerleyen vadelerde ana şirketin diğer uygulamalarına da Garbo'yu entegre edecek. Yani yakında OkCupid, Hinge ve Match'de de sicil kaydı görüntülemesi yapmak mümkün olacak.

Etiketler : tinder sabıka garbo
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