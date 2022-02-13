Tinder'da kör randevu

Dijital flört uygulaması Tinder, kullanıcılarına yeni bir özellik tanıtmaya hazırlanıyor. İki kişinin birbirlerini görmeden önce sohbet becerilerine göre değerlendirmesini sağlamak isteyen Tinder, "Blind Date" (Kör Randevu) özelliğini devreye sokacak. Kullanıcılara, eşleşme öncesi çeşitli sorular yöneltilecek. Sorular sonrası eşleştirilen kullanıcılar belli bir süre, birbirlerini görmeden sohbet edecek. Belirlenen süre dolduğunda, kullanıcılar, birbirlerinin fotoğraflarını görebilecek. Tinder, yeni özelliğin özgünlüğe değer veren Z jenerasyonu kullanıcıların "tanışma kültürünü" daha iyi yansıttığını söyledi.

