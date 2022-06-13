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13 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00

TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi!

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TikTok, sanal gerçeklik dünyasına adım atmak için girişimlerini hızlandırdı.

TikTok, sanal gerçeklik dünyasına adım atmak için girişimlerini hızlandırdı. Şirket, bu bağlamda Pico için dev yatırım planlıyor. Şirket, ABD'de Meta, HTC, Valve ve PlayStation gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda kalacak.

Geleceğin teknolojisi olacak VR, metaverse terimiyle birlikte şirketlerin de büyük yatırımlar yaptığı sektör oldu. Film, oyun gibi birçok alanda çalışmalar sürdüren TikTok, VR alanında da önemli yenilikler planlıyor.

Etiketler : TikTok ABD' HTC Valve ve PlayStation
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