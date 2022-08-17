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17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00

TikTok'ta büyük yenilik! Metin yaz görüntüye dönüşsün

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TikTok, sürpriz bir şekilde Dall-E'ye rakip oldu.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıların kendine özgü arka planlar oluşturabilmesi için metni görüntüye dönüştüren kamera efektini duyurdu. TikTok, uygulamanın kamera aracına 'AI greenscreen' (Yeşil ekran yapay zeka) adında yeni bir efekt ekledi. Bu efekt ile kullanıcılar, araca bir metin yazıyorlar ve yapay zeka, metni görüntüye dönüştürerek o kullanıcıya özel bir arka plan sunmuş oluyor.

Etiketler : tiktok metin görüntü teknoloji
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