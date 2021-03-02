TikTok'a yeni rakip YouTube Shorts

Google, TikTok'la rekabet için en önemli silahı YouTube'u kullandı. Şirket, uygulamanın mobil versiyonuna yeni bir özellik ekledi. YouTube Shorts olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların oluşturdukları içerikleri YouTube içinde yayınlamasına izin veriyor. Uygulama şimdilik ABD'de kullanıma sunuldu.

