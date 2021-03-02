02 Mart 2021 Salı 12:01:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 12:01:00
TikTok'a yeni rakip YouTube Shorts
Google, TikTok'la rekabet için en önemli silahı YouTube'u kullandı. Şirket, uygulamanın mobil versiyonuna yeni bir özellik ekledi.
Google, TikTok'la rekabet için en önemli silahı YouTube'u kullandı. Şirket, uygulamanın mobil versiyonuna yeni bir özellik ekledi. YouTube Shorts olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların oluşturdukları içerikleri YouTube içinde yayınlamasına izin veriyor. Uygulama şimdilik ABD'de kullanıma sunuldu.