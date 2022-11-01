VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İnovasyon görmek isteyenleri teknoparklarımıza davet ediyoruz"
Google, Yeşilçam efsanesi Hulusi Kentmen'i unutmadı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin oldu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması
Türk savunma sanayisinde 3 kritik yerlileştirme
Tarihi, başarılarla dolu Juventus 125 yaşında
"Cezayirli devrimciler sömürgeci Fransa'nın zulümlerine karşı zafere ulaştı"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, orduya 'Hazır ol' emri verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sanatçı Burak Haktanır ile bir araya geldi
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
FETÖ'cü emniyet müdürü böyle yakalandı
Bakan Nebati'den TOGG kredisi açıklaması
Türkiye'nin şakası yok!
"Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor"
Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor?
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kapsamında “Türk Dünyası Sinema Okulu” Etkinliği Düzenleniyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması
Türk Telekom Ventures'dan girişim sermayesi yatırım fonu
Antepli kadınlar dokuyor, Japonlar seriyor
‘Özel Sesler'den türküler
‘Mahmuzlu incir kuşu' heyecanı
"Kara Şimsek" İstanbul'da
TikTok'a rakip olacak: Vine videoları geri geliyor
01 Kasım 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 14:30:00

TikTok'a rakip olacak: Vine videoları geri geliyor

ABONE OL

2015 yılında 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Vine, kısa video paylaşımlarına imkânı sunuyordu ve bir anda popüler hale gelmişti.

2015 yılında 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Vine, kısa video paylaşımlarına imkânı sunuyordu ve bir anda popüler hale gelmişti. 2016 yılında kapatılan Vine bugün yeniden gündemde çünkü Twitter'ı satın alan Elon Musk bir Tweet ile takipçilerine şu soruyu sordu: "Vine servisini geri getirelim mi?" Bu sürpriz soruya şimdiye kadar 1,3 milyondan fazla cevap geldi ve oy kullananların büyük bölümü "evet" demeyi tercih etti.

Etiketler : TikTok Vine Twitter' Elon Musk Vine videoları geri geliyor
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
‘Çok geç ünlü oldum'

‘Çok geç ünlü oldum'
‘Kraliçe olmak için gencim'

‘Kraliçe olmak için gencim'
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Yunanistan'da ‘Yargı' dağıtıyor

Yunanistan'da ‘Yargı' dağıtıyor
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak
Komedinin yeni ikilisi

Komedinin yeni ikilisi
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
Film ekibi stüdyoda

Film ekibi stüdyoda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX