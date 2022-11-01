TikTok'a rakip olacak: Vine videoları geri geliyor

2015 yılında 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Vine, kısa video paylaşımlarına imkânı sunuyordu ve bir anda popüler hale gelmişti. 2016 yılında kapatılan Vine bugün yeniden gündemde çünkü Twitter'ı satın alan Elon Musk bir Tweet ile takipçilerine şu soruyu sordu: "Vine servisini geri getirelim mi?" Bu sürpriz soruya şimdiye kadar 1,3 milyondan fazla cevap geldi ve oy kullananların büyük bölümü "evet" demeyi tercih etti.

