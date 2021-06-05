TikTok veri topluyor

Kısa videolar akımının öncüsü TikTok, tepki çekecek yeni gizlilik sözleşmesini yayınladı. Gizlilik politikalarını güncelleyen TikTok, bir milyardan fazla olan kullanıcısının biometrik verilerini toplamaya başladı. Buna göre söz konusu biometrik veriler, uygulama tarafından depolanabilecek ve kullanıcıları tanımak için geliştirilen algoritmalar tarafından kullanabilecek. Depolanan veriler arasında kullanıcıların yüz ve ses izleri de olacak. Otomatik olarak topladığımız bilgiler şeklinde sunulan yeni sözleşme, bu detayları "Görüntü ve Ses Bilgileri" alt başlığının altında kullanıcıya sunuyor.

