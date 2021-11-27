TikTok kullanan orta yaşlılar bunalıma giriyor

ABD'de söz konusu çalışmaya 5 bin 400 yetişkin dahil oldu. Bulgular, 35 yaş üstünde sosyal medyaya bağlı depresyon riskinin kullanmayan akranlarına oranla daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu depresyon riskinden Snapchat, Facebook ve TikTok gibi mecralar sorumlu tutuldu. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, Snapchat ve TikTok'taki orta yaşlı insanların kendilerini yaşlı hissettiği için mutsuz olabildiklerini söyledi.