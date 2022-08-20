TikTok ‘iPhone kullananları' takipte

TikTok'un iPhone uygulamasında uygulama içi internet tarayıcısı ile kullanıcıları takip ettiği ortaya çıktı. Öne sürülen bilgilere göre TikTok geliştiricileri, küçük bir kod ile kullanıcının tüm hareketlerini takip edebiliyor. Aynı durum, kısa bir süre önce Facebook ve Instagram için de gündeme gelmişti. TikTok uygulamasına ait kodları inceleyen Felix Krause, son yılların en popüler sosyal medya platformunun kullanıcıyı takip ettiğini tespit etti. İddiaya göre TikTok geliştiricileri, uygulamadaki tarayıcıya bir JavaScript kodu entegre etmiş ve bu sayede de kullanıcının kredi kartı bilgisinden tutun da ekranda dokunduğu yerlere kadar her şeyi kayıt altına almıştı.

