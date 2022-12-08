Tiktok akımı 20 can aldı Anne babalar dikkat!

Milyonların kullandığı sosyal medya platformu Tiktok'taki "Ne kadar süre nefessiz kalabileceksin" meydan okuması, son 18 ayda 20 çocuğun ölümüne yol açtı. Adı, "Blackout challenge" (Bilinç kaybı meydan okuması) ve insanlardan evdeki eşyalarla kendilerini bilinçsiz hale gelene kadar boğması isteniyor. Bilinçleri yerine geldikten sonra da adrenalin patlamasını filme almayı teşvik ediyor.

