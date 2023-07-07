VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Türkiye'ye övgü: Büyük, etkileyici ve diplomatik bir aktör
ABD'den misket bombası kararı: Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacağız
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu!
Fatsa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul ediyor
07 Temmuz 2023 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 21:13:00

Threads'tan yeni rekor: 70 milyon kullanıcıya ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı bugün itibarıyla 70 milyonu buldu.

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Zuckerberg, "Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu. Beklentilerimizin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi.

THREADS, ÇARŞAMBA GÜNÜ KULLANIMA AÇILMIŞTI

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

TWİTTER, THREADS NEDENİYLE META'YI DAVA ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.

Etiketler : Threads Mark Zuckerberg Meta
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Senfonik konser

Senfonik konser
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX