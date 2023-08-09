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09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:04:00

Threads'ın Twitter'dan farkı kalmadı

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Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads'e kullanıcıları sevindirecek yeni özellikler geldi.

Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads'e kullanıcıları sevindirecek yeni özellikler geldi. Kullanıcılar, artık beğendiği gönderileri görebilecek, daha kaliteli fotoğraf veya video yükleyebilecek. Bunun için profilinizin sağ üst kısmından ayarlara girmeniz ve "Your likes" kısmına basmanız gerekiyor. Şirketin Twitter'daki gibi beğenileri herkese göstermeyi getirip getirmeyeceği konusunda ise bilgi yok.

Daha kaliteli video ve fotoğraf yükleme

Bunun yanı sıra platforma daha yüksek kaliteli fotoğraf ve video yüklemeyi sağlayacak bir özellik de gelmeye başladı. Ayarlardaki "Hesap" ve "Media quality" bölümünden daha yüksek kaliteli medya yüklemeyi aktifleştirebilirsiniz.

Takipçi listesine tarihe göre sıralama da eklendi

Son olarak Threads, takipçi listenizi sıralamanıza da olanak tanımaya başladı. Bu özellikle takipçilerinize girdiğinizde, listenizi kullanıcıları takip ettiğiniz tarihe göre sıralayabileceksiniz. Yani Instagram'da olduğu gibi en son takip ettiklerinizi en üstte veya daha eskiden takip ettiklerinizi en üstte görebileceksiniz.

Etiketler : Threads Takipçi listesi Instagram
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