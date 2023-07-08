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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:43:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:43:00

Threads'ı kapatmanın formülü

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Threads için önemli bir husus ortaya çıkmıştı. Threads hesabınızı silmenin tek yolu, Instagram hesabınızı silmek olduğu söylenmişti.

Instagram'ın Twitter rakibi uygulaması Threads için önemli bir husus ortaya çıkmıştı. Eğer platformu sevmezseniz, Threads hesabınızı silmenin tek yolu, Instagram hesabınızı silmek olduğu söylenmişti. Instagram Başkanı Adam Mosseri, başka alternatifler de olduğunu açıkladı. "Threads profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli olarak ayarlayabilir ve gönderilerinizi tek tek silebilirsiniz. Bunların hepsini Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz. Threads'ı, Instagram'dan ayrı olarak silmenin yolunu arıyoruz" dedi.

Etiketler : threads instagram twitter
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