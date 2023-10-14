Threads'a sesli gönderi geldi

Meta'nın X'e (Twitter) rakip olarak sunduğu Threads, yeni özellikler alarak rakibine yaklaşmaya devam ediyor. CEO Mark Zuckerberg, platforma iki özellik daha geldiğini açıkladı. Bunlardan biri, X'e gelmesi yıllar süren düzenleme özelliği, diğeri ise sesli gönderiler. Threads'teki gönderileri, herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan beş dakika içinde düzenleyebileceksiniz. Kullanıcılar, paylaşım yaparken artık karşılarına bir mikrofon işareti de çıkacak. Buraya bastıklarında sesli gönderi ve yanıt paylaşabilecek.

