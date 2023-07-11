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11 Temmuz 2023 Salı 08:54:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 08:54:00

Threads'a 4 günde 100 milyon kullanıcı

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Twitter rakibi platform Threads'in güncel kullanıcı sayısı 100 milyonun üzerine çıktı.

Twitter rakibi platform Threads'in güncel kullanıcı sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Meta patronu Mark Zuckerberg, Threads'in kullanıma açıldığı ilk iki günde 70 milyon kullanıcının kaydolduğunu duyurdu. Zuckerberg, platforma gösterilen ilginin beklentileri aştığını söyledi. Bu büyük sayının ardında, platformun Instagram ile entegre bir şekilde çalışmasının yattığı tahmin ediliyor. Çünkü hiçbir kullanıcı platformda sıfırdan e-posta ve şifre oluşturarak kaydolmuyor. Instagram üzerinden uygulamaya yönlendiriliyor ve hesap aktifleşiyor.

Etiketler : Twitter Threads Mark Zuckerberg
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