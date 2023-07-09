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Threads haber için uygun platform değil
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09 Temmuz 2023 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 16:04:00

Threads haber için uygun platform değil

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Adam Mosseri, yaptığı açıklamada Twitter klonu olarak görülen Threads'in temelinde haber ve siyaset için uygun bir platform olmadığını belirtti.

Eski Facebook yöneticisi ve şu an Instagram'ın patronu olan Adam Mosseri, yaptığı açıklamada Twitter klonu olarak görülen Threads'in temelinde haber ve siyaset için uygun bir platform olmadığını belirtti. Adam Mosseri, Threads'de paylaştığı bir gönderide şöyle dedi: "Politika ve sert haberlerle birlikte insanlara gelen ek inceleme dürtüsü, olumsuzluk ve nefret söylemi riskleri, beraberinde getirdiği etkileşime veya gelire değmez. Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var."

Etiketler : threads platform teknoloji
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