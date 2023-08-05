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05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:25:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:25:00

Threads cazibesini kaybetti

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Threads'ın günlük kullanıcı trafiği, yarı yarıya düştü.

Meta'nın yeni mikroblog platformu Threads'ın günlük kullanıcı trafiği, yarı yarıya düştü. Twitter rakibi platform Threads, yayınlandığı ilk günlerde büyük ilgi gördü. Ancak platform, şimdilerde eski popülaritesini yitirdi. Analiz şirketi Sensor Tower, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Threads'in 7 Temmuz'da 50 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu, bu sayının 17 Temmuz'da 13 milyona kadar gerilediğini duyurdu.

Etiketler : meta thread kullanıcı
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