ANKA gösterecek, ATAK vuracak!

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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:02:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 11:02:00

Terörle mücadelede yeni dönem: ANKA SİHA ile ATAK ortak operasyonlara imza atacak

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Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Türkiye, bu noktada müşterek harekat kabiliyeti kapsamında devrim niteliğinde adımlar atıyor. Önümüzdeki dönemde ATAK helikopterlerinin ANKA'dan gelen hedefleri imha edebileceğini belirten Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, "Böyle bir durumun gerçekleşmesi çok ciddi bir kabiliyet kazanımı anlamına geliyor. Ortak bir haberleşme yapısı üstünden, insanlı ve insansız sistemlerin birbirleri ile haberleşmeleri ve sahip olduğu farkındalıkları paylaşmaları oldukça kritik" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, önümüzdeki dönemde ATAK helikopterinin ANKA'dan gelecek hedefleri imha edebileceğine dikkat çekerek, "ATAK ile ANKA'nın ortak hareket kabiliyeti elde etmesinin terörle mücadelede çok ciddi avantaj sağlar" ifadesine yer verdi.

ANKA'nın sahip olduğu kabiliyetlerle bulunduğu bölgeyi okuyabilen bir platform olduğunu söyleyen Doğan şu ifadeye yer verdi:

"ANKA, içerisinde yer alan faydalı yükler sebebiyle çok ciddi kabiliyetlere sahip. Yapılan çalışma ile ilgili kamuoyuna detay verilmedi ancak ben ANKA’nın görüntüleme ve diğer elektromanyetik alt sistemlerinden gelen verilerin, ANKA içerisinde anlamlandırılıp, ortak bir ağ yapısı üzerinden faydalı hedefleri ATAK ile paylaştığını ve günün sonunda ATAK helikopterinin ANKA’dan gelen hedefleri imha etmiş olabileceğini düşünüyorum."

"ANKA'DA GELEN HEDEFLERİ İMHA EDECEK"

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, ANKA'nın, içerisinde yer alan faydalı yükler sebebiyle çok ciddi kabiliyetlere sahip olduğunu belirten Doğan şunları söyledi:

"Yapılan çalışma ile ilgili kamuoyuna detay verilmedi ancak ben ANKA’nın görüntüleme ve diğer elektromanyetik alt sistemlerinden gelen verilerin, ANKA içerisinde anlamlandırılıp, ortak bir ağ yapısı üzerinden faydalı hedefleri ATAK ile paylaştığını ve günün sonunda ATAK helikopterinin ANKA’dan gelen hedefleri imha etmiş olabileceğini düşünüyorum."

TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR

ATAK ile ANKA'nın ortak hareket kabiliyeti elde etmesinin terörle mücadelede çok ciddi avantaj sağlayacağını belirten Doğan, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Müşterek çalışma kabiliyetimiz artıkça terörle mücadele kabiliyetimiz hem çok daha etkin ve yaygın hem de maliyet etkin bir hale bürünecektir. En önemlisi insansız sistemlerin kullanımı ile birlikte sivil kayıpların da ciddi anlamda önüne geçilmiş olacaktır. Bu kabiliyet tabii sadece terörle mücadele konusunda da değil, tüm alanlarda hem konvansiyonel hem de gayri nizami harp alanlarda ülkemiz için çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle farklı etki alanlarındaki yani kara, deniz, hava ve hatta uzay alanlarındaki platformların da bu mimari üzerinden etkin ve entegre bir şekilde çalışabilmeleri ile çok büyük bir kabiliyeti kazanmış olacağız."

MÜŞTEREK HAREKAT KABİLİYETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Doğan, müşterek harekat kavramının ne anlama geldiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne gibi avantajlar sağladığını da şu cümlelerle anlattı:

"Bu çok önemli bir kabiliyet kazanımının gerçekleştiğinin göstergesi. Bizim sürekli bir şekilde üstünde durduğumuz ve muharebe alanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan müşterek çalışma kabiliyetinin adım adım kazanıldığını gösteren bir durum. Müşterek çalışma temel olarak, insanlı ve insansız sistemlerin birbirileri ile belli bir etki alanı içerisinde, entegre bir şekilde çalışmaları anlamına geliyor.

Günümüzde dünyanın önde gelen tüm ülkeleri maksimum düzeyde müşterek çalışma kabiliyetine sahip olmak için çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Müşterek çalışma kabiliyetinin bu kadar önemli olmasının temel sebebi, bu kabiliyete sahip olup, müşterek çalışma mimarisi içerisine dahil edilen platformların etkinliklerinin çok ciddi derecede artmasından kaynaklanıyor.

Birkaç ay öncesinde Roketsan TRLG-230 güdümlü mühimmatının TB2 SİHA’dan gelen bilgiler ile hedefini vurduğunu görmüştük. Bu müşterek çalışma adına çok önemli bir örnekti. Bu örnekte de görüleceği gibi müşterek çalışma mimarisi içerisinde yer alan araçlar birbirleri ile entegre bir şekilde hareket ettikleri için, bir nevi birbirlerinin kabiliyetlerine de sahip oluyorlar. Siz bu kabiliyetleri iyi bir şekilde yönetebilirseniz çok daha efektif ve etkin bir mimari ortaya koyuyorsunuz."

Etiketler : Roketsan TRLG-230 anka siha atak
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