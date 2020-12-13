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13 Aralık 2020 Pazar 18:04:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 18:05:00

'Teoman' göreve hazır: Düşmana ilk müdahaleyi o yapacak

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Tamamen yerli ve milli imkanlarla terörle mücadelede güvenlik güçlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen "Teoman" göreve hazır.

Çatışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan robot, gözlem yapmanın yanı sıra terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirebilme yeteneğine de sahip.

TRT Haber'in haberine göre tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son ürün ise bir keşif ve imha robotu olan Teoman.

DÜŞMANI ETKİSİZ HALE GETİREBİLME YETENEĞİNE DE SAHİP

Çatışma bölgeleri, hücre evi baskınları, mağaralar ve özel operasyonlarda görev alabilen robot, uzaktan kumanda ile yönetiliyor ve gözlem yapabiliyor. Gerektiğinde ise üzerinde taşıdığı silahla düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor.

Teoman'ın Hun Türklerinin ilk hükümdarı olduğunu, onun adını yaşatmak için robota "Teoman" adını verdiklerini söyleyen Mühendis Aybüke Oktay şunları belirtti:

"Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gizli silahlı bir insansız kara aracı platformu. Terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirilmesi amaçlardan bir diğeri."

GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP

Merdivenler de "Robot Teoman" için sorun teşkil etmiyor. Gece görüşüne de sahip Teoman, görüntüleri anlık olarak güvenlik güçlerine iletebiliyor.

Teoman Taktik Özel Görev Robotu'nun, üretici firması ElektroLand Defence tarafından yurt dışına da pazarlanması planlanıyor.

Etiketler : teoman robot teoman türkiye
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