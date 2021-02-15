Telegram'ın da açığı bulundu

WhatsApp'ın hizmet şartlarını güncellemesiyle birlikte birçok kullanıcı Signal, Telegram ve Bip gibi alternatiflere yöneldi. Telegram'da, gönderilen medya dosyalarının sohbet penceresinden silinse bile cihazların depolama alanlarında kaldığı iddia edildi. Araştırmacılar, mesaj yedeklerinin ve medya dosyalarının saklandığı klasörün geliştirilen bir yazılım ile açığa çıkarılabildiğinin altını çizdi.

