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09 Ocak 2021 Cumartesi 18:45:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 09:46:00

Telegram'da güvenlik açığı

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Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda öne çıkan platformlardan bir tanesi olan mesajlaşma uygulaması Telegram'da, hacker'lar tarafından suiistimal edilebilecek bir güvenlik sorunu olduğu belirtildi.

Hacker'lar, Telegram kullanıcılarının tam olarak konumlarını takip edebilirler. Ahmed Hassan adlı araştırmacı "Telegram'ın People Nearby özelliği, kullanıcıların tam olarak konum bilgilerini toplayabilmek için hacker'lar tarafından kullanılabilir" dedi.

Etiketler : Telegram hacker Telegram People Nearby
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