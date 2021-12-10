Telegram güvenliği artırdı

Telegram, 8.3 sürümüyle çoğu alanda yenilikler getirdi. Kaybolan mesaj ayarlarında kullanıcıya sunulan kontrol arttı. Takvimden seçilen günler boyunca bir kullanıcının tüm mesajları siliniyor. Telegram içerisinde paylaştığınız bir şeyi diğer kişilerin cihazlarına kaydetmesini önlemek de artık mümkün. 'İçerik kaydetmeyi kısıtla' seçeneği ile karşıdaki kişiler gönderdiğiniz mesajları ve içerikleri kendi cihazlarına indiremiyor.