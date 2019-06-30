Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin...

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Pro Camera Beauty

Art Effect

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Filter

Artistic Effect Filter

Art Effect

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Wallpapers HD

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Editor

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect