Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin...
Google kötü niyetli yazılım ve uygulamalara karşı milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan teknoloji devi Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar...
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Pro Camera Beauty
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