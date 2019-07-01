Onay çıktı! Telefonlar böyle şarj edilecek

Ancak yeni bir teknoloji, kablosuz şarj teknolojisine yepyeni bir boyut getirecek. ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), Ossia'nın geliştirdiği radyo ışınımlı kablosuz şarj teknolojisine onay verdi. Bu teknoloji, bugünün kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan veriyor.

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Bu sayede telefonunuz başta olmak üzere pek çok minik elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden de, belki cebinizdeyken bile, şarj olabilecek.

Ossia'nın kablosuz şarj teknolojisi, Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayabiliyor.

(DHA)