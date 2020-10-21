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21 Ekim 2020 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 18:41:00

Teknoloji dünyasının liderlerini bir araya getiren İstanbul Tech Week'e sayılı günler kaldı

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Türkiye'nin İlk Sanal Teknoloji Haftası: Istanbul Tech Week, 3-7 Kasım tarihleri arasında farklı bakış açıları ve sektör gelişmelerinin konuşulacağı, Türkiye'de ilk defa 5 gün boyunca online ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Dünyadan ve Türkiye'den fikir liderinin zihin açan, bugünün ve yarının teknolojisine ışık tutacak sunumları, paneller, çalıştaylar, yarışmalar, deneyim buluşmaları ve sanal expo alanları ile Istanbul Tech Week 2020 kaçırılmaması gereken bir online deneyim haftası sunuyor.

2014'ten itibaren bu alanda konferanslar düzenleyen smartcon bu yıl sahnesini İstanbulTechWeek'te açıyor.

IBM ve Oracle’ın Platin sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte; sürdürülebilirlik için teknoloji, endüstride dijitalleşme, Türkiye’nin otomotiv yolculuğu, Pazarlamanın geleceği ve markaların liderliği, sağlıklı yaşam alanları için yapı biyolojisi ve ekolojisi, sanat,gerçeklik ve izleyici deneyiminin geleceği, Yapay Zeka ve güven , Çocuklar ve ebeveynler için Yapay Zeka ve eğitim gibi, günümüz teknolojisinin önemli ve kritik gündemleri, 12 farklı sahne, 87 farklı seans’ta 130’dan fazla alanında lider konuşmacı tarafından derinlemesine tartışılıcak ve aktarılacak.

ACT2’nin kurucusu Agah Uğur, HSBC, Veri Analitiği ve Veri Bilimi Küresel Başkanı Dr. Amy Shi-Nash, sporcu ve girişimci Sinan Güler, tıp alanında çığır açan gelişmeleri hayata geçiren Osman Kibar, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Ford Motor Company’nin başarılı Türk tasarımcısı Ege Argüden, Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, MoxBank CEO’su Deniz Güven, SWEATers App kurucusu Elif Boyner, Envision Virgin Racing İş Ortakları Başkanı James Southerland, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’nun CEO’su Gürcan Karakaş ve FARK Holding Şirketler Grubu CEO’su Ömer Burhanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknolojileri, Birim Müdürü Dr. Mustafa Umut Demirezen, Deniz Bank Genel Müdürü, Hakan Ateş ve Mentoro Platform Kurucu Ortağı Şahin Tulga gibi iş, spor ve girişimcilik dünyasından heyecan verici konuşmalarını dinleyeceğimiz 130’dan fazla değerli isimden sadece birkaçı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgi duyuyor, iş ve özel yaşamınıza uyarlamak istiyorsanız bu festival tam size göre. Hayatınızı kolaylaştıracak yeni teknolojileri ve size ilham verecek liderlerin fikir ve önerilerini dinleyeceğiniz konu bazlı sahneler ve konuşmalarda buluşalım!

Zoom aracılığıyla gerçekleşecek, Türkiye’nin ilk sanal teknoloji haftası Istanbul Tech Week 3-7 Kasım tarihleri arasında! Istanbul Tech Week’e ücretsiz olarak kayıt yaptırarak konuşmalar ve etkinliklere dahil olmak için www.istanbultechweek.com

Detaylı bilgi ve iletişim için;

www.istanbultechweek.com

Çiğdem Demir cigdem.demir@smartcon.com

Zeynep Bolat zeynep.bolat@smartcon.com

Festival Tarihleri: 3-7 Kasım 2020

-Konuşmalar ve sahnelerdeki tüm etkinlikler ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir.

-Etkinlikler ve konuşmalar ücretsiz olup, kayıt oluşturulması zorunludur.

IstanbulTechWeek’e kaydolmak için: www.istanbultechweek.com

Istanbul Tech Week

Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza A Blok Kat:-1 D:5 Beşiktaş/ Istanbul

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