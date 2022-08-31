Teknoloji ateşi Samsun'da yandı!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda büyük bir coşkuyla Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de 4 Eylül'e kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'E BÜYÜK İLGİ

Dün sabahın erken saatlerinde ziyaretçilerin oluşturduğu büyük bir yoğunlukla kapılarını açan dev teknoloji etkinliğinde, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayii, savunma sanayiinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Atak helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, Anka, kargo uçağı ve F-16 gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık bir saat süren gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonlarıyla sık sık fotoğraf ve video çekti.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tam bir asır önce milletimizi bu topraklardan söküp atmaya çalışanlara karşı verdiğimiz milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı Samsun'dayız. 30 Ağustos'taki zaferi de burada kazanmıştık. Şimdi de Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını inşa etme yolunda bir dönüm noktası olan TEKNOFEST'te beraberiz. TEKNOFEST geçmişten günümüze uzanan yüz binlerce kahraman tarafından yazılan bir başarı hikayesidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ağır sanayi hamleleri yaptık ancak bunları sonraki gelen iktidarlar devam ettiremedi. Şu anda ise Türkiye, yaptığı savunma hamleleri ile dünyaya yön veriyor" dedi.

HAYALLERİNİZ BÜYÜK OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, gençlere seslendi. Demir, "Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. İspatı nerede? Selçuk Bey'e bakın. Hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız" dedi.

'BAYRAKTAR KIZILELMA' İLK KEZ VİTRİNE ÇIKTI

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, ilk kez TEKNOFEST'te sergilendi. Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, aracın 5 saat havada kalabildiğini, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini bildirdi. Ergin, "Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan biri" dedi.

YARIŞMALARA 107 ÜLKEDEN 600 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında, geçen yıllarda 40 farklı alandaki yarışmalarda finalist olmuş 444 takımın teknolojileri, girişime dönüşüyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, "Bu yıl 600 binin üzerinde yarışmacıyla 81 il ve 107 farklı ülkeden başvuru aldık" dedi.

AMBARGO SOPASI SALLAYANLAR ASLA KAZANAMAYACAK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bundan sadece 5 yıl önce, 'Türkiye'de, merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyona Türk gençleri akın akın yüz binlerce başvuru yapacak' deseydik, herhalde en hafif tabirle alaya alınırdık. Bugün TEKNOFEST'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu" dedi. Bayraktar, şunları kaydetti:

YILMADAN YÜRÜYECEĞİZ

"Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar, biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe ve yolumuzdan dönmedikçe asla kazanmayacaklar. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Biz yürüdükçe güzel vatanımıza, kardeş Azerbaycan'a ve mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş, en sıcak en aydınlık haliyle doğacak."

AKSUNGUR SİHA İHRACATA UÇACAK

AKSUNGUR SİHA'ya yurtdışından talep gelmeye başladığını belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, etkinlik alanında yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Aksungur da burada uçacak. Türkiye'de Deniz Kuvvetleri'nde uçuyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde de uçacak. Yurtdışından da talep geliyor. İhracatı da olabilir. Ayda iki tane yapacak kapasitemiz var. Hürkuş'un silahlandırılması ve kullanılması başladı. Gökbey'de üretimimiz başladı."

YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVAR ŞOVU

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK de, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli ağır makineli uçaksavarını TEKNOFEST katılımcılarıyla buluşturdu. Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergiliyoruz" dedi. Aral, "TEKNOFEST'in açılışının 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100'üncü yılına denk gelmesiyle coşkulu bir ortam yaşıyoruz" dedi.

AKŞAM Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ TEKNOFEST'te stantları gezdi.

TEKNOFEST'TEN NOTLAR

Samsun'a gelen uçaklarda doluluk oranları yüzde 100'lere kadar çıktı.

Oteller ve restoranlarda yer bulmak oldukça zorlaştı.

Etkinliğe her yaştan gençler yoğun ilgi gösterdi. Alanda deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek kalabalık oluştu.

Firmaların stantlarına yoğun ilgi vardı ve özellikle savunma sanayii ürünleri büyük dikkat çekti.

Helikopter ve SİHA'ların uçuşları yoğun ilgi gördü.

Kurulan büyük sahnede konserler dışında çocuklarla ve gençlerle röportajlar yapıldı.

Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları da sergileniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri alana yolcu taşıyor.

Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi de TEKNOFEST'te açıldı.

AKŞAM, ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLDU

TEKNOFEST'te AKŞAM Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran TürkMedya da stant açtı. Stantta 'Hayalini yaz, anlat, izle' başlıklı bir köşe açan Akşam Gazetesi, bu projeyle çocukların hayallerine ortak olmayı planlıyor. Stantta oluşturulan alanlarda küçük kağıtlara hayallerini yazan çocuklar, Akşam TV'de kendilerini ve hayallerini izleme fırsatı yakalayacak.

ALMANYA'YA 400 MİLYON EURO E-İHRACAT

TEKNOFEST'e katılan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bu sene Almanya'ya yatırım yaptık, 1 milyonun üzerine müşteriye ulaştık. Almanya'da 200 yazılım mühendisimiz var. Yarısı Türkiye'den gitti" dedi. Çetin, şöyle devam etti: "Bu sene Almanya'ya 400 milyon euro gibi bir e-ihracat hedefimiz var. Türkiye'de 2 binin üzerinde yazılım mühendisimiz var. Burada gelen gençleri heyecanlandıracağız."

KIRSALDAN 80 BİN GENÇ ULAŞTIRILACAK

Samsun Valiliği, kırsal mahallelerden 80 bin öğrenciyi TEKNOFEST'e ulaştıracak. Vali Zülkif Dağlı, "Samsun'da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz TEKNOFEST'e 35 bin proje gibi rekor bir sayıyla katılım gösterdi. Kırsal mahallelerimizden 80 bin öğrencimizin de bu heyecana ortak olmalarını sağlayacağız" dedi.