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30 Ağustos 2022 Salı 09:13:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 09:13:00

TEKNOFEST'te heyecan dorukta! Binlerce kişi Samsun'a akın ediyor

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ için yurt dışı ve yurt içinden binlerce kişi, Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'in resmi açılışı bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından TEKNOFEST KARADENİZ heyecanına ortak olmak isteyen binlerce kişi Samsuna akın ediyor. Yerli ve yabancı binlerce kişinin geldiği kentte ise hazırlıklar tamamlandı. TEKNOFEST KARADENİZ'in resmi açılışı ise bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. Festivali ziyaret edecek misafirlerin rahat ulaşım sağlaması içinde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

İran'dan gelen Aıreza Hashemi, AA muhabirine, üç kişilik bir grupla Samsun'a geldiklerini belirterek, "Burada TEKNOFEST KARADENİZ'e yarışmacı olarak katılıyoruz. Samsun gerçekten güzel ve büyük bir şehir." dedi.

İranlı Azın Goı Moradi de akıllı emniyet kemeri geliştirdiklerini anlatarak, "Bu emniyet kemeri kaza anında üzerindeki sensörler vasıtasıyla kazayı algılıyor ve kendini kilitliyor. Geliştirdiğimiz kemerle buraya geldik ve burada sergileyeceğiz. Yeni teknolojileri burada göreceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan 2 çocuğuyla gelen Aysel Macit ise çocuklarının araçlara ve uçaklara çok meraklı oldukları için bu fırsatı kaçırmak istemediklerini dile getirdi.

Ankara'dan katılan Ahmet Kılıç ise Akıncı'yı merak ettiği için Samsun'a geldiklerine işaret ederek; "Akıncı'nın çok teknik özelliklerini bilmiyorum ama çok önde olan bir İHA ve SİHA olduğunu biliyorum. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. BAYKAR'da çalışmayı isterim." diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST İletişim Noktası'na gelen vatandaşlar, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivale katılabilmek için bilgi aldı.

TEKNOFEST PROGRAMI BELLİ OLDU

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ programı belli oldu.

Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'in resmi açılışı bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek ilk günde birçok yarışma ve etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

30 Eylül Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açacak TEKNOFEST'te ilk gün envanter geçişi, teknoloji yarışmaları, müzikaller, konserler vatandaşlarla buluşacak. Roket, elektrikli araba, İHA, tasarım yarışmaları yapılırken bir yandan da eğitici bilim atölyeleri, sergiler, bilgilendirici tırlar ziyaretçilere açık olacak. TEKONOFEST'in ilk gün programı şu şekilde:

- 14.30-15.00 saatleri arasında açılış gösterileri ve envanter geçişi,

- 15.00-16.00 arasında Karadeniz'in Renkleri gösterileri,

- 16.00-17.00 arası Rafadan Tayfa gösteri,

- 17.30-18.00 arası Tusaş, Hürküş ve Gökbey Müzikali,

- 18.00-19.00 arası Sahne Senin konseri, 19.00 - 20.00 arası Resul Dindar konseri gerçekleşecek.

TEKNOFET heyecanı diğer günlerde devam edecek. 31 Ağustos, 1 ve 2 Eylül tarihlerinde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileri ziyaretlerle buluşmaya devam edecek.

3 Eylül tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılım sağlayacak. TEKNOFEST'in son gününde ödül takdimi ve konserlerle kapanış töreni gerçekleşecek.

TRAMVAYLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.

Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.

Etiketler : EKNOFEST KARADENİZ Burada TEKNOFEST KARADENİZ Aıreza Hashemi
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