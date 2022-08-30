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30 Ağustos 2022 Salı 21:32:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 21:34:00

TEKNOFEST'e ilk gün yoğun ilgi

Kaynak: TRT Haber

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TEKNOFEST heyecanı Samsun'da başladı. Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmeyi hedefleyen projeler Çarşamba Havalimanı'nda görücüye çıktı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 'TEKNOFEST Karadeniz'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 107 ülkeden 600 bin yarışmacı ve 27 bin 715 finalist buluştu.

İlk günde TEKNOFEST'e ilgi yoğundu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" Teknofest Karadeniz'de görücüye çıktı.

Otonom teknolojileri ile simülasyon sistemlerinin tanıtıldığı festivalde, dron yarışları ve hava gösterileri beğeniyle izlendi.

TRT STANDINA BÜYÜK İLGİ

TEKNOFEST Karadeniz'in iletişim sponsoru TRT'nin standı da yoğun ilgi gördü.

Festival 4 Eylül'e kadar devam edecek

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Festivale çeşitli sanatçılar da konserleriyle renk katıyor.

Etiketler : teknofest yoğun ilgi festival
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