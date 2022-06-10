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10 Haziran 2022 Cuma 15:29:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 15:29:00

TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası Birinci Etabı Kastamonu'da

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TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası bu yıl 1 ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve 1 büyük final yarışından oluşacak. Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katılım sağlayacağı, Kastamonu'da düzenlenecek ön eleme yarışında siz değerli basın mensubu dostlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Program detayları;

Tarih : 11 Haziran Cumartesi

Saat : 14.00-18.00

Yer : Kastamonu Üniversitesi-Festival Alanı

www.teknofest.org

https://turkiyedronesampiyonasi.com/tds-2022/

Etiketler : Türkiye Drone Şampiyonası teknofest.org Kastamonu Üniversitesi-Festival Alanı
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