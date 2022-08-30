TEKNOFEST Karadeniz kapılarını ziyaretçilere açtı
Kaynak: AA
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı.
Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.
Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.
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