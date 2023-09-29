VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası rezervi... "Brüt rezervimiz 125,5 milyar dolar seviyesine ulaştı"
Gezi Parkı davası... "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?"
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Milli savaş uçağı KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti
Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir
Libya'yı vuran sel halkı birleştirirken siyaset sahnesindeki bölünmeyi artırdı
29 Eylül 2023 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 11:08:00

TEKNOFEST İzmir'deki "Deneyap Makeathon"da final heyecanı

Kaynak: AA

ABONE OL

TEKNOFEST İzmir kapsamında, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon'da 32 takım, en iyi projeyi geliştirip prototipini üretmek için yarışıyor.

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İzmir'deki yarışmada final heyecanı saat 10.00'da başladı.

Türkiye genelinde 1005 takım arasından finale kalan 32 takımda yer alan 133 öğrenci, kendilerine verilen malzemelerle proje geliştirip prototip üretmeye çalışıyor.

Öğrenciler, yarın 18.00'e kadar projelerinin prototipini tamamlayıp sunum yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında uzman olarak görev yapan Yiğithan Mangır, final müsabakası için öğrencilerin proje üretmeye başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin zamana karşı yarıştığını vurgulayan Mangır, "Öğrenciler oldukça telaşlılar ama her şey çok güzel gidiyor. Projelerini tamamlayan öğrencilerimiz bile oldu. Çok güzel fikirler geliştirdiler. Ellerindeki imkanlarla olabildiğince maksimum bir verim elde etmeye çalışıyorlar. Zaten konumuz enerji verimliliği. Aslında burada kendilerini de test ediyorlar. Yarın saat 18.00 itibarıyla bütün projelerin prototiplerini bitirmiş ve ondan sonraki günde sunumlarını gerçekleştiriyor olacaklar." diye konuştu.

Etiketler : teknofest izmir deneyap teknoloji atölyesi
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Senfonik konser

Senfonik konser
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX