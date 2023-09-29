TEKNOFEST İzmir'deki "Deneyap Makeathon"da final heyecanı

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İzmir'deki yarışmada final heyecanı saat 10.00'da başladı.

Türkiye genelinde 1005 takım arasından finale kalan 32 takımda yer alan 133 öğrenci, kendilerine verilen malzemelerle proje geliştirip prototip üretmeye çalışıyor.

Öğrenciler, yarın 18.00'e kadar projelerinin prototipini tamamlayıp sunum yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında uzman olarak görev yapan Yiğithan Mangır, final müsabakası için öğrencilerin proje üretmeye başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin zamana karşı yarıştığını vurgulayan Mangır, "Öğrenciler oldukça telaşlılar ama her şey çok güzel gidiyor. Projelerini tamamlayan öğrencilerimiz bile oldu. Çok güzel fikirler geliştirdiler. Ellerindeki imkanlarla olabildiğince maksimum bir verim elde etmeye çalışıyorlar. Zaten konumuz enerji verimliliği. Aslında burada kendilerini de test ediyorlar. Yarın saat 18.00 itibarıyla bütün projelerin prototiplerini bitirmiş ve ondan sonraki günde sunumlarını gerçekleştiriyor olacaklar." diye konuştu.