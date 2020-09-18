TEKNOFEST heyecanı 3. gününde: İHA'lar dereceye girmek için yarıştı
Kaynak: AA
Gaziantep'teki TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışmaları üçüncü gününde de nefes kesti. Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar, tasarladıkları insansız hava araçlarıyla kıyasıya rekabet etti.
İnsansız hava araçları (İHA) birbiri ardına havalandı. Gökyüzündeki rekabet izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.
Gaziantep'teki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor.
Allaben Göleti’nde sahne alan geleceğin teknoloji yıldızları yine nefesleri kesti.
Uluslararası etkinlik kapsamında 104 takım yarışıyor. En iyi uçuşu gerçekleştirenler dereceye girecek.
Yarışmalar 20 Eylül'e kadar devam edecek. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini 24-27 Eylül’deki büyük TEKNOFEST etkinliklerinde alacak.
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