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10 Aralık 2022 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 15:23:00

TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem başvuruları başladı

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T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılarak finale kalan üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem başvuruları başladı.

T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılarak finale kalan üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem başvuruları başladı. Başvurular 19 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

DÜNÜN YARIŞMACILARI, BUGÜNÜN GİRİŞİMCİLERİ, YARININ TEKNOLOJİ LİDERLERİ

İlk defa 2022 yılında hayata geçen TEKNOFEST Girişim Programı 1. döneminde 5 hızlandırma, 20 ön kuluçka ekibi olmak üzere toplamda 25 Girişime 3 milyon TL hibe desteği sağladı. Türkiye girişimcilik ekosisteminde, milli teknoloji girişimlerinin doğması, büyümesi ve dünya pazarına açılmasındaki teknik, ticari ve finansal bariyerleri ortadan kaldırarak ve yerli sermaye sahiplerini teknoloji yatırımcısına dönüştürerek Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli teknoloji üreten girişimler kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam eden T3 Girişim Merkezi, bu kapsamda programın 2. döneminde Ön Kuluçka seviyesindeki ekiplere 150.000 TL, Hızlandırma seviyesindeki ekiplere 300.000 TL olmak üzere toplamda ise 5 milyondan fazla maddi destek sağlayacağını açıkladı. Seçilen ekiplere maddi desteğin yanı sıra Girişimcilik Eğitimleri, Mentorluk Desteği, Ofis Desteği, Patent, Tescil, Marka ve Faydalı Model Desteği, TEKNOFEST Girişim Hikayeleri Tanıtım Desteği, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü (Demoday) Katılım Hakkı, İlham Buluşmaları, Take Off Girişim Zirvesinde Stant Açma Hakkı, Bulut / Sunucu Desteği, Yatırımcı Görüşmeleri ve İş Birliği Görüşmeleri gibi pek çok alanda destek veren T3 Girişim Merkezi Dünün Yarışmacılarını, Bugünün Girişimcilerine, Yarının Teknoloji Liderlerine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : t3 girişim merkezi teknofest teknofest girişim programı
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