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03 Eylül 2023 Pazar 11:18:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 11:18:00

TEKNOFEST dördüncü günüyle hız kesmeden devam ediyor

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara dördüncü gününde yine dopdolu programı ile büyük ilgi gördü. TEKNOFEST'i dördüncü gününde Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ankara Valisi Vasip Şahin ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara dördüncü gününde yine dopdolu programı ile büyük ilgi gördü. Ankara Etimesgut Havalimanı bugün yine yüzbinleri ağırladı. TEKNOFEST'i dördüncü gününde Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ankara Valisi Vasip Şahin ziyaret etti.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcuları TEKNOFEST Ziyaretçileri ile Buluştu...

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için binlerce kişi arasından seçilen, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı ve yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever TEKNOFEST'in dördüncü gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte ziyaretçilerle buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standında gerçekleşen toplantıda Bakan Kacır "İlk yola çıktığımızda TEKNOFEST'i sadece bir teknoloji festivali değil havacılık ve uzay festivali olarak da planladık. Nasıl savunma sanayiinde, havacılıkta ülkemiz çok büyük işlere imza attıysa önümüzdeki yıllarda da uzay alanında büyük projelere imza atmayı hedefledik. Her TEKNOFEST'te uzay çalışmalarını ön planda tutuyoruz. İstanbul TEKNOFEST'te geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ile Türk milletini ve dünya kamuoyuyla tanıştırmıştı. Onlar bu süreçte Türkiye'de ve Amerika'da eğitimlere katıldılar. Şimdi artık geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu ederek tarihimizde bir ilke imza atacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağı, uzaya götürecek olan uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever toplantı sonrası imza etkinliği ile TEKNOFEST ziyaretçilerine imza verdiler.

Gözler Yine Ankara Semalarındaydı...

Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Gökbey ve Anka gökyüzünde pasaj uçuş gerçekleştirdi. Milli Gururumuz Türk Yıldızları ve Akıncı'nın gökyüzünde birlikte yaptığı kol uçuşu ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Atak Helikopteri, Çelik Kanatlar gösterisi, CN-235 CASA'dan gerçekleşen paraşüt atlayışı ve S-70 ile BEL-429'un selamlama geçidi Ankara semalarında dikkat çekti.

Mazhar Alanson TEKNOFEST Sahnesinde...

Her saatin, her dakikanın dolu dolu geçtiği TEKNOFEST ana sahnesi dördüncü gününün akşamında değerli sanatçı Mazhar Alanson'u misafir etti. MFÖ üçlüsünden Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Mazhar Alanson ziyaretçilere keyifli saatler yaşattı.

Sergiler, Etkinlikler, Bilim Sokağı...

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağında bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu saatler yaşattı. Her sene olduğu gibi TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantlarıyla katılımcı firmalar yer aldı. 103 Paydaş Kurum ve 16 Sponsor, 11 sektörden 90 Firma, 41 Food Court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılan 158 stant ile beraber toplam 261 stant festivale katıldı.

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenleniyor.

www.teknofest.org

Etiketler : havacılık uzay ve teknoloji festivali teknofest teknoloji
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