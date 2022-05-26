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26 Mayıs 2022 Perşembe 10:50:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 10:50:00

TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: AA

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusunun her yeri sardığını görüyorum. Tüm can Azerbaycanlı kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusunun her yeri sardığını belirterek, "Tüm can Azerbaycanlı kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz." dedi.

    Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs'ta Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta düzenlenecek TEKNOFEST coşkusu için hazırlıklarda sona gelindi.

    Selçuk Bayraktar, bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak etkinlik öncesinde, basın mensuplarıyla birlikte etkinlik alanını gezdi ve paydaş kurumların stantlarını ziyaret etti.

    Bayraktar, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve kritik teknolojileri geliştirmek için TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesi kararının alındığını söyledi.

    Teknolojinin şampiyonlarına ödüllerini cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vereceğini aktaran Bayraktar, "Milletimizin gururu Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız Türkiye'de TEKNOFEST'e katılıp öğrencilerimizi ödüllerini vermişti, güzel nasihatler etmişti. Yine bizi kırmadı. O da Azerbaycan'a gelecek ve öğrencilerimize ödüllerini verecek." diye konuştu.

    Bayraktar'dan Azerbaycanlılara TEKNOFEST çağrısı

    Bayraktar, TEKNOFEST'in bir paradigma dönüşümü etkinliği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusunun her yeri sardığını görüyorum. TEKNOFEST'i, Türkiye'de 'bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride o çocuk ülkemizin uzay programında çalışacak.' mottosuyla düzenledik. Azerbaycan'da ise 'bir çocuk gelsin, bir tayyareye değsin, belki ülkelerimizi kozmosa götürecek.' diyoruz.

    Teknoloji geliştirmeye önem vermeliyiz ki ülkemiz bu alanlarda bağımsız olsun, müreffeh olsun. TEKNOFEST, en gencinden en ihtiyarına, yüksek teknoloji geliştirmenin çok önemli olduğunu ve gerekli şartlar oluştuğunda milletimizin de bunu yapacağını anlatıyor. TEKNOFEST, bu öz güveni aşılamak için yapılan bir etkinlik. Tüm can Azerbaycanlı kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz."

    Teknoloji yarışmaları 10 farklı kategoride düzenlenecek

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi çekici etkinlikler olacak.

    TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.

    TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250'den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü'ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

    76 paydaş kurumun desteğiyle açılış töreni gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi iki devletin Cumhurbaşkanlarını ağırlayacak. Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

    Etiketler : Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycanlı kardeşlerimiz
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