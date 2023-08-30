TEKNOFEST, Ankara'da... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İddiamızın özü Türkiye'nin bağımsızlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel'in sorularını cevapladı. Bakan Kacır, "Tam bağımsız Türkiye çalışmalarımızın özüdür." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, ve eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu
Festival bu sene Ankara'da nasip oldu
Siyasetimizin, iddiamızın, idealimizin özü Türkiye'nin tam bağımsız olmasıdır, hür olmasıdır, özgür olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu özgüvene, bu iddiaya ve ideale liderlik etmektedir
TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı
Türkiye savunmada kendi söküğünü dikiyor
Başkasının sahip olmadığı gençlere sahibiz
Bilimde de, teknolojide de, girişimcilikte de hiç kimseden geride kalmayacak bu memleket
Son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'de sıfırdan dev bir teknoloji ve inovasyon ekosistemi inşa edildi
Ayrıntılar geliyor...
- TEKNOFEST, Ankara'da... "İddiamızın özü Türkiye'nin bağımsızlığı"
- TEKNOFEST Ankara'da yeni ziyaretçi rekoru bekleniyor
- Simülasyon deneyim alanları TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor
- Savunma Sanayi Başkanlığı da TEKNOFEST'te yerini aldı
- "20 yıla 100 yıllık projeler sığdırdık" Bakan Kacır: Kendi yol haritamızı çiziyoruz
- "Medeniyetimizin bilim ve teknoloji ile kopmuş bağı TEKNOFEST nesli ile yeniden kurulacak"