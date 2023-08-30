TEKNOFEST, Ankara'da... "İddiamızın özü Türkiye'nin bağımsızlığı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, ve eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu

Festival bu sene Ankara'da nasip oldu



Siyasetimizin, iddiamızın, idealimizin özü Türkiye'nin tam bağımsız olmasıdır, hür olmasıdır, özgür olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu özgüvene, bu iddiaya ve ideale liderlik etmektedir

TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı

Türkiye savunmada kendi söküğünü dikiyor

Başkasının sahip olmadığı gençlere sahibiz



Bilimde de, teknolojide de, girişimcilikte de hiç kimseden geride kalmayacak bu memleket

Son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'de sıfırdan dev bir teknoloji ve inovasyon ekosistemi inşa edildi

Ayrıntılar geliyor...