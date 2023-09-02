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02 Eylül 2023 Cumartesi 10:18:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 10:18:00

TEKNOFEST 4'üncü gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam edecek

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, etkinler, yarışmalar ve Mazhar Alanson konseri gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Festival kapsamında sanatçı Mazhar Alanson konser verecek.

Etiketler : havacılık uzay ve teknoloji festivali teknofest teknoloji mazhar alanson konser
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