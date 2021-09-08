VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
"Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Hayalperest Merve
Düşman çatlattılar
NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı
Assos'ta 1300 yıllık pala ve balta bulundu
"Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz"
Mavigöl turistlerin uğrak yeri oldu
Bakan Pakdemirli'den atık su açıklaması
Hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış
Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
AB 'stratejik özerklikte' ısrarlı
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 14:28:00

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nı ziyaret eden Bakan Varank: Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile gençlerin içindeki teknoloji ateşini tutuşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Öğrencilerden, geliştirdikleri roketlere ilişkin bilgi alan Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu söyledi.

TEKNOFEST kapsamında farklı teknoloji yarışmaları düzenlediklerini hatırlatan Varank, "Türkiye'nin farklı illerinde farklı kategorilerde yarışmalarla, gençlerimizin içindeki teknoloji ateşini, bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Bugün de o yarışmaların en eğlencelilerinden, en heyecanlılarından biri olan roket yarışları için tekrar Aksaray'dayız." dedi.

Bu yıl roket yarışmalarının 4'üncüsünü düzenlemekten onur duyduklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

Daha önce Türkiye'de böyle bir yarışma düzenlenmiyordu. Artık liselerden başlayarak, ülkemizde gençler takımlarını kurup bu yarışmalara katılmaya başladılar. Bugün burada yarın atış yapacak öğrencilerimizi ziyaret ettik. Yarın yüksek irtifa atışları olacak. Yani buradaki gençlerimiz kendi tasarlayıp, geliştirip, ürettikleri roketlerini 6 kilometre irtifaya ulaştırmaya çalışacak. Biz artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Türkiye'de eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. İnşallah 21-26 Eylül tarihleri arasında hem TEKNOFEST'in son gösterilerinin olacağı İstanbul'daki büyük organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz hem de bu tür teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz.

"GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ"

Varank, TEKNOFEST'in Türkiye için önemli bir festival olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Biz gençlerimizin içerisindeki coşkuyu, heyecanı, gençlerimizin takımlar kurarak, bu işlere emek vermesini gerçekten önemsiyoruz. Onların heyecanı bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki; bu yarışmalara katılan gençlerimiz, gelecekte Türkiye'nin en önemli roketçileri olacak, uzay alanında çalışan en önemli bilim insanları ve mühendisleri olacak. Biz bu ışığı görebiliyoruz. Gençlerimizin de o azme sahip olduğunu zaten kendilerinden dinliyoruz. İnşallah bu yarışmaları kendimizi de geliştirerek, her sene üzerine daha fazla katarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunun farkındayız; en önemli yatırım insana yatırımdır. Biz de burada gençlere yatırım yapıyoruz.

Bakan Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank teknofest tübitak sage
Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz

Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
Şarkılarıyla ısındırdı

Şarkılarıyla ısındırdı
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Dizi yerine sinema çekecek

Dizi yerine sinema çekecek
Aşk bitti

Aşk bitti
5 yıl sonra sete çıkacak

5 yıl sonra sete çıkacak
Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER