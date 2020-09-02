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02 Eylül 2020 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde başladı!

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Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği Teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20.197 takımdaki 100 bin gencimiz kıyasıya mücadele ediyor. Bu yıl 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

En yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı 01 Eylül 2020 günü Tuz Gölü'nde başladı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20.000 feet irtifaya atış yapacaklar. Nefeslerin tutularak izlendiği roket atışları 13 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Roket yarışmasına toplam 516 takım başvuru yaptı. Rapor değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 82 takım finalist olmaya hak kazandı. 75 üniversite takımı 7 adet lise takımı finalist olarak yer aldı. 13 Eylül tarihine kadar devam edecek yarışmada takımlar bir gün montaj alanında roketlerinin montajını tamamlarken bir sonraki gün atış alanında montajını tamamlamış oldukları roketlerin atışını gerçekleştirmektedirler.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışmaya katılacak takımlar 4 kg'dan daha az olmayacak bir faydalı yükü 5000 feet, 10000 feet veya 20000 feet irtifaya çıkaracak bir roket tasarlayıp üreterek fırlatacaklardır.

ALÇAK İRTİFA KATEGORİSİ

Bu kategoride, en az 4 kg kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla5000 feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması gerekmektedir. Takımlar aynı zamanda fırlatma sonrası roketin tüm alt sistemlerini ve faydalı yükünü tekrar kullanılabilir halde kurtarmalıdırlar.

ORTA İRTİFA KATEGORİSİ

Bu kategoride, en az 4 kg kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla 10000 feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması gerekmektedir. Takımlar aynı zamanda fırlatma sonrası roketin tüm alt sistemlerini ve faydalı yükünü tekrar kullanılabilir halde kurtarmalıdırlar.

YÜKSEK İRTİFA KATEGORİSİ

Bu kategoride, en az 4 kg kütleye sahip bir faydalı yükü, ticari motorlarla 20000 feet irtifaya taşıyacak bir roketin takımlar tarafından tasarlanıp üretilerek fırlatmaya hazır hale getirilmesi ve fırlatılması gerekmektedir. Takımlar aynı zamanda fırlatma sonrası roketin tüm alt sistemlerini ve faydalı yükünü tekrar kullanılabilir halde kurtarmalıdırlar.

Roket Yarışması kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Test Hazırlık Raporu (THR) ve Atışa Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 4 farklı rapor hazırlamaları gerekmektedir. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirmektir. Maddi destek almaya hak kazanan takımlar ise KTR sonuçlarına göre belirlenecektir. Atışa hazırlık raporlarının ardından ise finale kalan takımlar belirlenmektedir.

ROKET YARIŞMASI İÇİN İSTATİSTİKLER;

Başvuru:

Alçak İrtifa - Yurtiçinden 259, yurtdışından 3 olmak üzere 262

Orta Yüksek - Yurtiçinden 203, yurtdışından 4 olmak üzere 207

Yüksek İrtifa - Yurtiçinden 47 olmak üzere toplamda 516 takım başvurusu olmuştur.

Finalist Bilgileri:

-Alçak irtifada 4 lise takımı olmak üzere 32 takım finale kalmış ve atış yapmaya hak kazanmıştır.

-Orta irtifada 3 lise takımı olmak üzere 44 takım finale kalmış ve atış yapmaya hak kazanmıştır.

-Yüksek irtifada 6 takım finale kalmış ve atış yapmaya hak kazanmıştır.

-3 kategoride toplamda 82 takım atış yapmaya hak kazanmıştır.

Lise kategorisi haricindeki diğer takımların tamamı üniversite kategorisindeki takımlarıdır.

YARIŞMA ÖDÜL MİKTARLARI

Alçak İrtifa Kategorisi

Birinci: 50.000 TL

İkinci: 40.000 TL

Üçüncü: 30.000 TL

Orta İrtifa Kategorisi

Birinci: 50.000 TL

İkinci: 40.000 TL

Üçüncü: 30.000 TL

Yüksek İrtifa Kategorisi

Birinci: 50.000 TL

İkinci: 40.000 TL

Üçüncü: 30.000 TL

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