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Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak
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09 Haziran 2022 Perşembe 12:34:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 12:34:00

Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak

Kaynak: AA

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Tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenen ve prototip üretim sürecine başlanan "Milli Hızlı Tren Seti"nin 8 araçtan oluşması ve 582 yolcu kapasitesiyle saatte 225 kilometre işletme hızında hizmet vermesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tren setlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi yürütülüyor. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında ve 8 araçtan oluşacak "Milli Hızlı Tren Seti"nin yapılması öngörülüyor. Söz konusu tren seti 582 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor.

Projede tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı.

Milli Banliyö Aracı Projesi ilerliyor

İthalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığını sağlamak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla geçen yıldan itibaren Milli Banliyö Projesi çalışmalarına da odaklanıldı.

Proje kapsamında tasarlanıp üretilecek her bir dizi, 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacak. Projede endüstriyel tasarım, konsept tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken detay tasarım süreci ile ekipman tedarik ve üretim çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarımı, temini ve montajına yönelik ihaleyi kazanan TÜRASAŞ ile sözleşme imzalanmıştı.

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile TCMS geliştirilmesi ve üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlandı. Projede tasarım, tedarik ve alt komponent bazında üretim çalışmaları sürdürülüyor.

Co-Co AKS Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platform Projesi devam ediyor

Son yıllarda demir yolu sektöründe ürün çeşitliliğinin artması ve çoğalan proje sayısına bağlı olarak meydana gelen karmaşıklık, beraberinde yüksek üretim maliyeti ve uzun termin süreleri gibi birtakım sorunları ortaya çıkardı. Bunları aşmak amacıyla dünya genelindeki uluslararası lokomotif üreticilerinin platform tabanlı ürün geliştirme sistemleri sayesinde ürün ailesi oluşturdukları gözlemlendi. Bu kapsamda platform tabanlı ürün geliştirmek amacıyla Co-Co Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Geliştirilmesi Projesi geçen yıl başlatıldı.

Proje kapsamında E5000 Milli Elektrikli Ana Hat Lokomotifi Projesi'nden elde edilen kazanımlarla ülkenin ihtiyacı olan tüm enerji modlarına (elektrikli, dizel elektrikli ve çift modlu) göre "Co-Co aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak platform üzerine üç tip lokomotif inşa edilebilecek proje kapsamında tasarlanacak ve üretilecek lokomotifler, aynı zamanda TSİ sertifikasyonu (Avrupa Birliğinin Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamelerine uygunluk sertifikası) ile homologasyonu tamamlanarak yurt içine ve dışına satışı yapılabilir lokomotif ailesi olacak.

Geçen yıl fizibilite ve benchmark çalışmaları yapılan araçlara ait temel teknik isterler belirlendi ve tasarım çalışmalarına başlandı.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TSİ sertifikasyonu TÜRASAŞ Co-Co aks tertibatı
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