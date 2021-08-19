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19 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00

Su içmeyi hatırlatacak akıllı saat yolda

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Apple Watch 4 ile birlikte kullanıcılara EKG özelliğini sunan Apple, akıllı saat piyasasında bir ilke daha imza atacak.

Apple Watch 4 ile birlikte kullanıcılara EKG özelliğini sunan Apple, akıllı saat piyasasında bir ilke daha imza atacak. Apple, geliştirdiği hidrasyon sensörü ile kullanıcıların vücudundaki sıvı miktarını ölçecek. Geliştirilen sensör, terleme sonucunda ortaya çıkan sıvıyı elektroliz ederek ölçüm yapacak. Ve vücut susuz kaldığında kullanıcısını uyaracak.

Etiketler : Apple Watch EKG özelliği akıllı saat
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