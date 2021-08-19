Su içmeyi hatırlatacak akıllı saat yolda

Apple Watch 4 ile birlikte kullanıcılara EKG özelliğini sunan Apple, akıllı saat piyasasında bir ilke daha imza atacak. Apple, geliştirdiği hidrasyon sensörü ile kullanıcıların vücudundaki sıvı miktarını ölçecek. Geliştirilen sensör, terleme sonucunda ortaya çıkan sıvıyı elektroliz ederek ölçüm yapacak. Ve vücut susuz kaldığında kullanıcısını uyaracak.

