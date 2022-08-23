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23 Ağustos 2022 Salı 07:49:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 07:49:00

Su-75 F-35'i sollayacak mı?

Kaynak: aksam.com.tr

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ABD medyasında Rusya'nın Su-75 hayalet avcı uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Moskova'nın Su-75'in insansız bir versiyonunu üretmek istediği belirtilirken avcı uçakta büyük ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

Rusya'nın 2024 yılında piyasaya çıkarmayı hedeflediği Su-75 Checkmate'in bazı batılı analistlerin tahminlerinden daha hızlı aşama kaydettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Rostec tarafından tek motorlu avcı uçağının dört prototipinin üretileceği duyurulmuştu.

SU-75 YAVAŞ AMA EMİN ADIMLARLA GELİYOR

UAC Genel Müdürü Yury Slyusar, Su-75'in MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda tanıtıldığından itibaren istikrarlı bir şekilde geliştirildiğini ifade etti. Su-75 Checkmate beşinci nesil savaş uçağının Amerikalı rakibi F-35 Lightning II'den daha uygun fiyatlı bir hayalet uçak olarak pazarlanmak istendiği belirtildi.

Tek motorlu avcı uçağı, gizli teknolojilerinin yanı sıra havadan havaya ve havadan karaya füzeleri taşımak için dahili silah bölmesine sahip olacak. Böylelikle Su-75 hem hava üstünlüğü hem de kara saldırısında etkili hale gelecek. Uçağın 7 tondan fazla silah taşıyabileceği belirtilirken tek seferde altı hedefi vurabileceği bildiriliyor.

F-35'İ SOLLAYACAK MI?

Su-75'in, F-35 Lightning II veya İsveç'in JAS-39 Gripen'inden daha uygun fiyatlı olacağı belirtilse de gerçekten savaş yeteneklerinin bu seviyelere çıkabileceği hala net değil. Fakat uzmanlar gelişen teknolojisi ve uygun maliyetiyle Su-75'in savaş alanına getireceklerinin merak konusu olduğunu vurguluyor.

Etiketler : Su-75 Checkmate F-35 Lightning Yury Slyusar
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